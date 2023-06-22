Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Атомную подлодку «Белгород» примут на вооружение ВМФ России в 2023 году

Атомная подводная лодка «Белгород» поступит на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России в 2023 году. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

«Как президент и сказал, в этом году примем»,— сказал господин Евменов в разговоре с «РИА Новости» на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.

Атомная подлодка «Белгород» строилась с 1992 по 2020 года. Ее строительство замораживалось, в 2012 году работы возобновили. В 2019 «Белгород» спустили на воду, в 2021 на ней начались испытания. Ожидается, что она войдет в состав Тихоокеанского флота. Подлодка является носителем подводных ядерных беспилотников «Посейдон».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...