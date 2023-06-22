Атомную подлодку «Белгород» примут на вооружение ВМФ России в 2023 году

Атомная подводная лодка «Белгород» поступит на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России в 2023 году. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

«Как президент и сказал, в этом году примем»,— сказал господин Евменов в разговоре с «РИА Новости» на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.

Атомная подлодка «Белгород» строилась с 1992 по 2020 года. Ее строительство замораживалось, в 2012 году работы возобновили. В 2019 «Белгород» спустили на воду, в 2021 на ней начались испытания. Ожидается, что она войдет в состав Тихоокеанского флота. Подлодка является носителем подводных ядерных беспилотников «Посейдон».

Олеся Павленко