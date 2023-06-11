«Краснодар» проиграл ЦСКА в суперфинале Кубка России по футболу

Футбольный клуб «Краснодар» не смог обыграть московский ЦСКА в суперфинале Кубка России. Встреча закончилась со счетом 6:5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

В основное время победителя выявить не удалось. Счет на 32-й минуте открыли армейцы. Федор Чалов покатил мяч в правый нижний угол ворот Станислава Акгацева, но голкипер «Краснодара» не угадал направление и упал в другую сторону. Забить ответный гол «быки» смогли на 50-й минуте. Передачу от Рамиреса получил Джон Кордоба. Защитник ЦСКА Мойзес не успел догнать соперника, и тот отправил мяч в сетку — 1:1. До конца основного времени ни одна из команд больше не смогла взять ворота соперника.

В серии пенальти у ЦСКА отличились Федор Чалов, Игорь Дивеев, Милан Гайич, Хесус Медина, Хорхе Караскаль, Антон Заболотный, у «Краснодара» – Эдуард Сперцян, Ильзат Ахметов, Джон Кордоба, Хуниор Алонсо, Кристиан Рамирес.

«Краснодар» во второй раз в своей истории вышел в финал Кубка России. Впервые он участвовал в решающей стадии турнира в 2014 году, но тогда проиграл также по пенальти проиграл «Ростову».

Александр Орлов

Читайте нас в Telegram