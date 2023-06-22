Марцел Личка оставил «Оренбург» и стал главным тренером «Динамо»

Чешский специалист Марцел Личка оставил должность главного тренера футбольного клуба «Оренбург» и возглавил «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба московской команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марцел Личка

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Марцел Личка

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«В июне-2023 наш клуб достиг договоренности с "Оренбургом" о переходе Лички на работу в "Динамо". Вместе с Марцелом тренерский штаб "Динамо" пополнят помощники главного тренера Марио Личка, Ролан Гусев и Адесойе Ойеволе, аналитик Алексей Радевич. Работу с вратарями продолжит Дмитрий Изотов»,— сообщила пресс-служба «Динамо».

Пресс-служба «Оренбурга» опубликовала видеоролик под названием «Спасибо, Марцел!». Видео рассказывает об этапах работы господина Лички на посту главного тренера «Оренбурга». В нем представлены кадры с пресс-конференций, тренировок, а также фрагменты матчей, где футболисты команды забивали голы.

О том, что Марцел Личка принял решение покинуть команду, 15 июня сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев. По его словам, руководство «Оренбурга» пыталось его переубедить. «Никаких обид на него нет, это его выбор, который надо уважать»,— отметил тогда господин Андреев.

45-летний Марцел Личка возглавлял «Оренбурга» с августа 2020 года. В прошлом сезоне чемпионата России команда под его руководством заняла 7-е место.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Динамо" нашло чеха на Урале».

Милена Костерева