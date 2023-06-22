В Крыму рассказали об изменениях движения транспорта после атаки на Чонгар

В связи с повреждением в результате атаки ВСУ дорожного полотна на Чонгарском мосту временно обеспечена переориентация транспортных потоков на пункты пропуска (ПП) Армянск и «Перекоп», сообщили в минтрансе Крыма.

По словам чиновников, эти пункты пропуска работают в штатном режиме. Рейсовые автобусы, ранее осуществлявшие движение через ПП Джанкой, переориентированы на ПП Армянск. Организованные транспортные колонны грузовиков, движущиеся по новому сухопутному пути, направлены на ПП Перекоп.

Маршруты движения из города Джанкой: Джанкой—Воинка—Красноперекопск—Армянск—ПП Армянск и Джанкой—Воинка—Красноперекопск—Армянск—ПП Перекоп.

Специалисты также отмечают, что движение колонны большегрузных транспортных средств по новому сухопутному пути Джанкой—Мелитополь—Мариуполь—Таганрог осуществляется в штатном режиме. Не менее 100 большегрузных машин отправились от села Столбовое Джанкойского района по новой схеме движения через ПП Перекоп сегодня в 9:00.

Движение легкового транспорта и автобусов через Крымский мост осуществляется в штатном режиме. Паромная переправа функционирует как в железнодорожной, так и в автомобильной части.

Александр Дремлюгин, Симферополь