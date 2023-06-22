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Коммерсантъ FM
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Бывший руководитель ГУЭБиПК МВД Сугробов вышел из колонии

Бывший начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Денис Сугробов вышел из колонии по УДО. Об этом сообщают «Известия», «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источник. В 2017 году бывшего генерал-лейтенанта полиции приговорили к 12 годам колонии по делу об организованном преступном сообществе и превышении должностных полномочий.

Денис Сугробов

Денис Сугробов

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Денис Сугробов

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

«Сугробова вывозили с территории колонии в условиях повышенной секретности. На автомобиле с тонированными стеклами и без номеров. "Фсиновцы" создали условия, чтобы бывший генерал МВД не пересекся с журналистами»,— приводит издание «Известия» слова собеседника.

Дениса Сугробова арестовали в 2014 году, также под стражу было отправлено более десяти его подчиненных. Их обвинили в создании организованного преступного сообщества и превышении полномочий. Основанием стала попытка дать взятку в размере $10 тыс. за общее покровительство сотруднику ФСБ Игорю Демину. Всего полицейским инкриминировали 21 эпизод преступной деятельности, потерпевшими от их действий были признаны 30 человек. В 2017 году господин Сугробов был осужден на 12 лет.

10 мая 2023 года Денис Сугробов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. 6 июня Скопинский районный суд Рязанской области его удовлетворил. Прокуратура обжаловать вердикт не стала.

Подробнее — в материале «Ъ» «Денису Сугробову засчитали поощрения».

Милена Костерева

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