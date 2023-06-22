Микрорефинансовые трудности

Участники микрофинансового рынка в условиях жесткой конкуренции за клиентов предлагают им рефинансирование займов других МФО. Выбор делается в пользу более длинных займов с меньшей ставкой. Такие продукты способствуют снижению долговой нагрузки для заемщика, повышая его устойчивость. Однако они не повышают его лояльность по отношению к новому кредитору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На фоне ужесточения регуляторных норм, нестабильной экономической ситуации и активизации банков в сегменте микрофинансирования обостряется борьба за клиентов среди МФО обостряется. Участники рынка рассказывают, что часть компаний начинает предлагать рефинансирование займов по аналогии с тем, как это делают банки.

Так, «Лайм-Займ» на днях объявила о запуске нового продукта Mega Installment. Заемщик может получить на год до 100 тыс. руб. под 0,51% в день, что ниже ставки по более коротким займам «до зарплаты» — 1% в день (с 1 июля — 0,8% в день). Заем ориентирован на качественных повторных заемщиков и на тех, кто хочет реструктуризировать свою задолженность, поясняют в компании.

Прорабатывают возможность запуска такого продукта и в Moneyman, сообщила директор по продуктам компании Анна Панкратова, сейчас он находится в стадии тестирования. В Банке России отказались от комментариев за отсутствием собранной и проанализированной статистики по этому вопросу.

«Компании в своем развитии уперлись в "стеклянный потолок", так что вполне логично, что они начали применять аналогичные инструменты, что и банки»,— поясняет тренд председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев (см. “Ъ” от 20 июня). По данным маркетплейса «Банки.ру», более 18% запросов на получение кредита в банке имеют своей целью именно рефинансирование, что является максимальным показателем с начала года.

Пока продукт доступен клиентам, которые уже имели опыт пользования именно Installment, умеют планировать свои расходы с учетом графика платежей раз в две недели, говорит управляющий директор «Лайм-Займа» Олеся Киселева. Кроме того, «такой заем получат клиенты с низкой долговой нагрузкой и высоким скоринговым баллом», поясняет она.

В целом же участники микрофинансового рынка относятся к рефинансированию с сомнением. С одной стороны, такой продукт вполне удовлетворяет новым регуляторным нормам и макропруденциальным лимитам. Как отмечает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев, «необходимость возвращать более крупную сумму компенсируется более длительным сроком погашения. А если еще и проценты становятся ниже, долговая нагрузка клиента в моменте может даже уменьшиться», добавляет он. С другой стороны, если у заемщика много займов и кредитов, то его риск-профиль чаще всего оказывается слабым.

При этом игроки отмечают слабые результаты других примеров использования рефинансирования на рынке МФО и риски для самих компаний. «Сейчас они потерялись на рынке, что скорее говорит о неэффективности такой бизнес-идеи»,— отмечает директор по рискам ГК Eqvanta Ион Болобошенку.

По словам гендиректора МФК «Займер» Романа Макарова, МФО за счет реструктуризации выкупленной суммы задолженностей «снизит долговую нагрузку заемщика и вернет его на кредитный рынок через год-два, но при этом не будет иметь гарантий, что этот заемщик справится с выплатами в течение длительного периода времени». Кроме того, в результате последующего снижения долговой нагрузки ниже допустимого уровня «заемщик станет привлекательным клиентом для других МФО и сможет получить у них дополнительные займы, вернувшись на прежний уровень закредитованности», отмечает господин Макаров.

«Основным препятствием для операций рефинансирования, если рассчитывать на них как на массовый продукт, остается именно технологическая невозможность проверки целевого использования средств»,— отмечает директор по продуктам МФК «МигКредит» Никита Коточигов. Но в целом, говорит он, «пока нет ни технологической, ни правовой платформы для корректного учета при рефинансировании макропруденциальных лимитов».

Полина Трифонова