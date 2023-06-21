В Петергофе построят общеобразовательную школу за 2,4 млрд рублей

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга подвел итоги конкурса на выполнение работ по проектированию и строительству общеобразовательной школы на Ропшинском шоссе в Петергофе. Контракт на 2,4 млрд рублей будет подписан с компанией ООО «СУ-17», сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, общая площадь планируемого к строительству объекта составит 27 тыс. кв. метров. В здании разместят плавательные бассейны 25 на 11 метров и десять на шесть метров, а также несколько спортзалов, столовую и библиотеку. Школа рассчитана на 1125 учеников.

Завершить все работы необходимо до 2 июня 2025 года.

ООО «СУ-17» зарегистрировано в Петербурге в 1998 году. За 2022 год выручка компании, по данным СПАРК, составила 2,1 млрд рублей, чистая прибыль — 61,8 млн руб. В портфеле госзаказа фирмы 35 контрактов на общую сумму 17,7 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что для детской школы искусств имени М.И. Глинки в Невском районе Петербурга построят новое здание за 1,5 млрд рублей.

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