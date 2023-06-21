Богатырский проспект за 158 млн рублей достроит «Лесстройресурс»

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга подвел итоги четырех конкурсов по завершению строительства Богатырского проспекта. Все контракты с общей стоимостью более 158 млн рублей выполнит ООО «Лесстройресурс».

Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет проложить на объекте тепловые сети, а также сети водоотведения и водоснабжения, обустроить наружное освещение, тротуар и установить бортовые камни.

ООО «Лесстройресурс» было зарегистрировано в Петербурге в 2018 году. Основателем организации выступал Алексей Роос, в 2019 году весь уставный капитал перешел Роману Лукину. В настоящий момент владельцем является Виктор Скоробулатов. В 2022 году выручка компании составила 80,3 млн рублей, чистая прибыль 1,8 млн руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Смольном одобрили предоставление земельного участка в Петродворцовом районе в аренду инвестору для строительства нового участка проспекта Ветеранов от проспекта Буденного до Красносельского шоссе. Предполагается, что протяженность четырехполосной дороги составит 1,7 км. После завершения строительства она будет приобретена в городскую собственность по договору купли-продажи.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте