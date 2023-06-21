Главные новости к утру 21 июня

В Новой Москве и Подмосковье с помощью средств радиоэлектронной борьбы сбили три беспилотника. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что пострадавших и повреждений нет.

Прокуратура Братска в Иркутской области подала в суд иск о запрете работы местного кафе, в котором более 100 человек отравились шаурмой.

Минстрой России предложил запустить программу компенсации 50% за съемное жилье для людей до 35 лет. Субсидию можно будет получить в случае накопления первого взноса по ипотеке на квартиру в новостройке.

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, при каких условиях Россия готова вновь обсуждать с США контроль над ядерными вооружениями. Из его слов следует, что для Москвы неприемлемо предложение Вашингтона обсуждать вопросы стратегической стабильности в отрыве от иных противоречий. Подробнее — в материале «Ъ».

Комитет Госдумы по экономполитике рекомендовал Минфину рассмотреть введение минимальных розничных цен на пиво и сидр, а также усилить контроль за продажей напитков. Подробнее — в материале «Ъ».

Минобороны США на $6,2 млрд переоценил военную помощь для Украины за время военного конфликта с Россией из-за разных методов оценки стоимости вооружений.

С проблемой нехватки воды из-за разрушения Каховской ГЭС может столкнуться около 1 млн человек, сообщил вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков.

Франция собирается поддержать вступление Украины в НАТО, чтобы приблизить начало мирных переговоров Украины и России, выяснил Le Monde.

О главных событиях 21 июня — в анонсах «Ъ».