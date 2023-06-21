Главные анонсы 21 июня

Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства. Основной темой станет обеспечение отраслей экономики необходимыми твердыми полезными ископаемыми.

Президент Владимир Путин проведет встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений.

Совет федерации проведет 547-е заседание.

Госдума соберется на пленарное заседание.

В Лондоне пройдет конференция по восстановлению Украины. Планируется, что на ней президент Украины Владимир Зеленский представит план по восстановлению страны, включающий в том числе энергетическую и продовольственную отрасли.

Мещанский суд Москвы рассмотрит протокол в отношении онлайн-кинотеатра Premier по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних с использованием интернета информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения).

Савеловский суд Москвы рассмотрит административный протокол на рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (признан Минюстом РФ «иностранным агентом») за неуказание статуса «иностранного агента».

Пресненский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста блогеру Елене Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации средств.

В Комсомольске-на-Амуре состоится первый полет регионального самолета SSJ-NEW.

Министерство финансов России проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26242 и ОФЗ-ИН серии 52005 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, а также ОФЗ-ПД серии 26243.

Московское городского отделение ЛДПР проведет конференцию, на которой ожидается выдвижение кандидатуры вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова на выборах мэра Москвы.

В Вашингтоне спецпрокурор США Джон Дарем ответит на вопросы членов комитета по судебным делам Палаты представителей в связи с докладом о предполагаемых связях бывшего президента страны Дональда Трампа с Россией.

Администрация президента США объявит о новом пакете военной помощи Украине.

В Армении начнется сбор подписей в поддержку введения уголовной ответственности за признание Карабаха частью Азербайджана.

В окружном суде Бостона состоится заседание по делу фигуранта об утечке секретных документов Пентагона Джека Тейшейры.

Во Флориде состоится запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy со спутником NROL-68 в интересах Национального управления военно-космической разведки.

В Киргизии пройдет визит президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера.