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Военно-морской флот России получит атомный крейсер «Император Александр III» и подлодку «Красноярск» к концу 2023 года

Гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что военно-морской флот (ВМФ) России к концу 2023 года получит атомный подводный крейсер «Император Александр III» и атомную подлодку «Красноярск».

«"Севмаш" должен сдать флоту по одной атомной подводной лодке проектов "Борей-А" ("Император Александр III") и "Ясень-М" ("Красноярск"), а Адмиралтейские верфи — три дизель-электрические подводные лодки проектов "Лада" и "Варшавянка"»,— сказал Алексей Рахманов в разговоре с ТАСС в преддверии Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

«Император Александр III» — седьмой атомный подводный ракетный крейсер проекта 955 и четвертый корабль усовершенствованного проекта 955А. Его заложили в декабре 2015 года, в декабре 2022 — спустили на воду. В ВМФ говорили, что его передадут в Тихоокеанский флот.

«Красноярск» — вторая серийная подлодка и третий корабль проекта 885М. Ее заложили в 2014 году, спустили на воду – в июле 2021-го. Ее также собираются передать Тихоокеанскому флоту.

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