Владимир Путин разрешил поднять флаг на трех новых кораблях

Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в церемонии поднятия российского флага на атомном подводном крейсере «Генералиссимус Суворов», малом ракетном корабле «Град» и тральщике «Анатолий Шлемов». Флаг над кораблями подняли с разрешения главы государства.

«Мы будем повышать темпы и объемы строительства кораблей разных проектов, оснащать их самыми современными средствами вооружения, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учетом опыта, полученного в том числе в ходе специальной военной операции, — словом, делать все необходимое, чтобы надежно обеспечить безопасность России, защиту наших национальных интересов в Мировом океане»,— сказал глава государства (цитата по сайту Кремля).

Выступая с поздравительной речью, господин Путин отметил, что на вооружении «Генералиссимуса Суворова» стоят баллистические ракеты «Булава». По словам президента, в рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены еще четыре такие подводные лодки.

Как уточнил Владимир Путин, малый ракетный корабль «Град» является проектом нового поколения. Корабли этого класса, добавил он, показали высокую эффективность при решении боевых задач на территории Сирии и в ходе военной операции на Украине.

Также в ходе мероприятия осуществлен спуск на воду атомного подводного крейсера «Император Александр III», уточнили в пресс-службе.

«Генералиссимус Суворов» — атомная подводная лодка стратегического назначения четвертого поколения с предельной глубиной погружения 480 м. Корабли способны нести на своем борту 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава». Малый ракетный корабль «Град» стал десятым в серии из 12 кораблей проекта «Буян-М», является носителем крылатых ракет «Калибр» и «Оникс». Морской тральщик «Анатолий Шлемов» — третий для Тихоокеанского флота и седьмой в серии проекта 12700, построенный на Средне-Невском судостроительном заводе. Корабль имеет самый большой в мире корпус из монолитного стекловолокна.

Милена Костерева