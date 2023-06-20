Главные новости за 20 июня. Кубань, Крым, Адыгея

В Белореченском районе река Белая обмелела из-за карстовой воронки и ушла под землю. Позже Минприроды Кубани сообщило, что река вернулась в прежнее русло в течение часа.

Издание Pravda.ru сообщило, что представители транспортной отрасли РФ обсуждают открытие аэропорта Краснодар.

Три человека погибли при ДТП, произошедшем на автодороге «Крымск — Славянск-на-Кубани» вечером 19 июня.

В Краснодаре к началу учебного года планируют ввести в эксплуатацию пять новых школ и столько же детских садов.

Полиция поймала на нескольких улицах Краснодара нелегальных перевозчиков строительных и других отходов. Водители грузовиков перевозили отходы без лицензии, но получали за это деньги.

В Сочи следователи предъявили обвинения по двум статьям матери девочки, погибшей от побоев отчима.

В Туапсинском районе, в 30 км от берега произошло землетрясение на глубине 5 км.

Защитник ФК «Краснодар» Евгений Чернов вернулся в ФК «Ростов». Он выступал за этот клуб до 2020 года, но затем перешел в команду из столицы Кубани, проведя за нее 36 матчей.

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