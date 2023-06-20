В Сочи мать девочки, погибшей от побоев отчима, обвинили по двум статьям

Следственный отдел по городу Сочи СКР по Краснодарскому краю предъявил обвинения 31-летней матери погибшей от побоев сожителя девочки по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Правоохранителями установлено, что обвиняемая на съемной квартире на улице Тимирязева в городе Сочи не смогла воспрепятствовать противоправным действиям 24-летнего сожителя в отношении 7-летней дочери. Он нанес множественные удары ремнем по телу ребенка. В течение недели обвиняемая не принимала мер по оказанию медпомощи. От полученных повреждений малолетняя скончалась.

Следователями были возбуждены уголовные дела в отношении 24-летнего мужчины по ч. 2 ст. 105 (убийство) и участкового уполномоченного, который не принял мер по заявлениям соседей по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Ход расследования контролируют председатель СКР Александр Бастрыкин и руководитель краевого следственного управления Андрей Маслов.

Олег Исаев

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