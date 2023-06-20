Защитник ФК «Краснодар» Чернов перешел в «Ростов»

Защитник ФК «Краснодар» Евгений Чернов перешел в ФК «Ростов». Окончание сезона 2022/2023 футболист провел в аренде у «желто-синих». Сейчас с ним подписан полноценный контракт. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар» Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Господин Чернов перешел из ФК «Ростов» в стан «быков» за 3 млн евро осенью 2020 года. За ФК «Краснодар» крайний защитник провел 36 матчей.

Ранее спортивные СМИ сообщали об интересе итальянского футбольного клуба «Рома» к вратарю ФК «Краснодар» Матвею Сафонову. Однако дальнейшие переговоры были остановлены американскими владельцами европейской команды.

Олег Исаев

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