Минприроды Кубани: река Белая в Белореченском районе вернулась в прежнее русло

Министерство природных ресурсов Краснодарского края заявило, что река Белая в Белореченском районе, которая обмелела из-за карстового провала, вернулась в прежнее русло в течение часа. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Минприроды подчеркивает, что угроза водным объектам на данный момент отсутствует.

Как сообщали очевидцы в социальных сетях, водоем «ушел под землю». Краевое МЧС подчеркнуло, что в данном районе подобные явления происходят регулярно из-за карстовых пещер, которые находят на этой территории. Всего в Краснодарском крае насчитывается 325 карстовых шахт и пещер.

Олег Исаев

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