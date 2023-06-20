В Черном море под Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,5

В Туапсинском районе, в 30 км от берега, на глубине 5 км, зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера. Интенсивность составляет 2-3 балла. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ

Ведомство подчеркивает, что объекты инфраструктуры работают сейчас в штатном режиме. Пострадавших нет.

В конце мая под Туапсе фиксировали серию землетрясений. Ночью 25 мая в Туапсинском районе Краснодарского края за час произошло два землетрясения. По данным краевого МЧС, в ходе инцидента никто не пострадал. 29 мая в Черном море у берегов Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,2.

Олег Исаев

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram