В Черном море под Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,5

В Туапсинском районе, в 30 км от берега, на глубине 5 км, зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера. Интенсивность составляет 2-3 балла. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.
Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ
Ведомство подчеркивает, что объекты инфраструктуры работают сейчас в штатном режиме. Пострадавших нет.
В конце мая под Туапсе фиксировали серию землетрясений. Ночью 25 мая в Туапсинском районе Краснодарского края за час произошло два землетрясения. По данным краевого МЧС, в ходе инцидента никто не пострадал. 29 мая в Черном море у берегов Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,2.
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