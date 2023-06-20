В транспортной отрасли обсуждают открытие аэропорта Краснодар

Открытие аэропорта Краснодар обсуждают представители транспортной отрасли РФ. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

«Думаю, аэропорты юга России и Симферополь будут открыты после успешного окончания СВО, а сейчас всеми структурами обсуждается открытие аэропорта Краснодара и безопасный маршрут полета к нему, это будет уже значительно ближе и легче для туристов и крымчан, жителей Краснодарского края. Но это пока обсуждение»,— говорится в сообщении.

Запуск полетов во всех южных городах в настоящее время небезопасен, отметил собеседник издания. Это обусловлено тем, что траектории подлета и вылета находятся в пределах досягаемости украинских ПВО.

Транспортники опасаются, что пассажирский лайнер может быть сбит ПЗРК, дронами или иными средствами.

По данным издания, аэропорт Симферополя откроют по окончании спецоперации РФ на территории Украины.

Ограничение полетов в аэропорту Кубани и других южных регионов начало действовать с 24 февраля 2022 года. В настоящий момент в крае действует один аэропорт — в Сочи. Его используют в качестве временного транспортного хаба.

Анастасия Донскова

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