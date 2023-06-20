Три человека погибли при лобовом столкновении автомобилей в районе Крымска

Три человека погибли при ДТП, произошедшем на автодороге «Крымск — Славянск-на-Кубани» (12 км + 390 м) вечером 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По предварительной информации, 24-летний водитель Hyundai Accent при обгоне выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Lada Priora под управлением 49-летнего мужчины. При аварии погибли оба водителя и 50-летняя пассажирка отечественного авто погибли на месте. Еще две женщины, находившиеся в Ladа, были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка по установлению причин и обстоятельств произошедшего.

Анастасия Донскова

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