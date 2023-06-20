В Белореченском районе река Белая «ушла под землю»

В Белореченском районе река Белая обмелела из-за карстовой воронки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В соцсетях очевидцы сообщают, что водоем «ушел под землю». В ведомстве отметили, что в данном районе подобные явления происходят регулярно, поскольку на местности находятся карстовые пещеры.

Карст — процесс растворения, выщелачивания горных пород с последующим вымыванием материала и образованием пустот, связанный с деятельностью воды. Согласно сведениям издания «Инновационная наука», в Краснодарском крае насчитывается 325 карстовых шахт и пещер.

Анастасия Донскова

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