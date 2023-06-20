В Краснодаре к началу учебного года откроют пять школ и пять детсадов

В Краснодаре к началу учебного года планируют ввести в эксплуатацию пять новых школ и столько же детских садов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Поручил уделить особое внимание вопросу подъездных путей к образовательным учреждениям — обеспечить удобный и в первую очередь безопасный путь детей и родителей»,— отметил мэр Краснодара Евгений Наумов. Он подчеркнул, что все работы должны быть выполнены четко в срок. Он попросил застройщиков честно сообщать о возникающих проблемах и отставаниях от графика для их оперативного решения.

Уже готова к приему учеников школа на 1550 мест в ЖК «Родные просторы» в поселке Знаменском, ее ввели в эксплуатацию в начале июня. На 99% готова школа на 1550 мест в ЖК «Достояние», туда уже поставляют мебель и оборудование. В поселке Плодородном на улице Планетной работы в учебном заведении выполнены на 97%, в поселке Российский на ул. Тверской — на 85%. Еще одна школа на 300 мест в Новознаменском жилом районе готова на 92%. В некоторые школы уже принимают заявки на прием детей.

В эксплуатацию уже ввели и два детсада на 350 мест — в ст. Елизаветинской и в районе улиц Кирилла Россинского и Батуринской. Разрешение на ввод в эксплуатацию получили еще три дошкольных учреждения: на 300 мест в районе ЖК «Достояние», на 180 мест по ул. Генерала Корнилова и на 280 мест по ул. Петра Метальникова.

Всего до конца 2023 года в Краснодаре планируют сдать 39 соцобъектов. Среди них еще пять школ, 20 детсадов, три спортучреждения и поликлиника.

Татьяна Ручкина

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