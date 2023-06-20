В Краснодаре полиция выявила нелегальных перевозчиков строительных отходов

Полиция поймала на нескольких улицах Краснодара нелегальных перевозчиков строительных и других отходов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Водители грузовиков перевозили отходы без лицензии, но получали за это деньги. Автомобили заметили на улицах Тургенева и Северной, а также автодороге М4 «Дон». Они везли мусор на улицу Бородинскую и в район хутора Молькино.

В отношении водителей составлены административные протоколы. Им грозят штрафы до 2,5 тыс. руб. (для граждан) и до 5 тыс. руб. (для должностных лиц). Машины изъяли до решения суда.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram