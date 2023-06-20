Власти Курской области подтвердили, что пожар на предприятии «Бел-Поль» 16 июня произошел из-за беспилотника ВСУ

Сильный пожар на производстве домашнего текстиля под Курском 16 июня, в результате которого пострадал склад площадью 1,1 тыс. кв.м и цех подушек из синтетики, произошел из-за атаки беспилотника вооруженных сил Украины. Об этом заявили региональные власти после сегодняшнего визита на предприятие «Бел-Поль» вице-губернатора Сергея Стародубцева и областного министра промышленности, торговли и предпринимательства Михаила Аксенова.

«В настоящее время производится оценка ущерба. Планируем включить организацию в реестр пострадавших от обстрелов предприятий для проработки вопроса получения федеральных средств на восстановление деятельности»,– сообщил господин Стародубцев. Ранее распоряжением правительства РФ Курская область получила 190 млн руб. федеральной субсидии на грантовую поддержку предприятий, пострадавших в результате обстрелов со стороны Украины.

В 2:29 16 июня в оперативную смену МЧС поступило сообщение о пожаре в складском помещении на предприятии «Бел-Поль» в деревне 1-е Красниково Курского района (в 10 км восточнее областного центра). Ночью огонь охватил около 2 тыс. кв. м, в его ликвидации участвовало более 40 человек и десять единиц спецтехники. Губернатор Роман Старовойт тогда говорил, что спецслужбы проверяют версию возможной атаки «вражеского беспилотника». « Обязательно окажем предприятию всю необходимую поддержку. Дал поручение коллегам проработать вопрос с руководством "Бел-Поля". Важно оперативно провести экспертизу, оценить ущерб и включить предприятие в специальный реестр»,- написал в соцстеях господин Старовойт.

По собственным данным, компания «Бел-Поль» является одним из крупнейших отечественных производителей текстильных изделий для сна: одеял и подушек с традиционным наполнителем из пуха и перо-пуховых смесей, а также современными шерстяными, растительными и синтетическими наполнителями. По данным Kartoteka.ru, ООО «СП "Бел-Поль"» на 50% принадлежит директору Ивану Зносоку, а остальная часть распределена между Еленой, Елизаветой, Полиной и Серафимом Куруленко. Выручка компании в 2022 году превысила 718 млн руб., убыток достиг 5 млн руб.

Сергей Толмачев, Андрей Цветков