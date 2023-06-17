«Яблоко» не докатилось до выборов

Депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин отказался участвовать в осенних выборах мэра Москвы, несмотря на решение партийной ячейки о его выдвижении. Свое решение на прошедшей в пятницу конференции столичных «яблочников» он объяснил тем, что, учитывая антивоенную позицию партии, набрать нужное число подписей для преодоления муниципального фильтра ему не удастся. Руководители отделения и основатель партии Григорий Явлинский выбор соратника поддержали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Явлинский (справа) всецело одобрил нежелание Сергея Митрохина «работать клоуном» на выборах мэра Москвы

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Григорий Явлинский (справа) всецело одобрил нежелание Сергея Митрохина «работать клоуном» на выборах мэра Москвы

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Конференция по выдвижению кандидата в мэры Москвы прошла 16 июня в столичном офисе «Яблока». Позицию партии по конфликту на Украине делегатам напоминали буквально с порога: стены лестничных пролетов были увешаны плакатами с антивоенными высказываниями классиков (нагляднее всего смотрелась репродукция «Апофеоза войны» Василия Верещагина), а стенд при входе снабдили выдержками из статей Григория Явлинского. «Это предельно опасно с точки зрения военной и политической и крайне трагично с точки зрения человеческой»,— говорилось в одной из его цитат.

Секрета из того, что кандидатом в мэры должен стать Сергей Митрохин, в партии не делали.

Консолидированное решение по этому вопросу в отделении приняли еще раньше, поэтому на пятницу были запланированы лишь формальные процедуры. «Честь оказана высокая,— заявил делегатам господин Митрохин.— Но хотелось бы говорить о ситуации без всякого пафоса и обсудить ситуацию, которая сложилась».

По словам депутата, программа «Сбережение Москвы», подготовленная им и «Яблоком» в ходе минувших кампаний, в корректировке не нуждается, поскольку ее тезисы по-прежнему актуальны: «Это программа про Москву, которой сейчас нет. Какие-то предпосылки возникли 30 лет назад — было движение в сторону демократии, свобод, динамичного развития. Все эти потенции и интенции в настоящее время придушены, ничего этого уже нет. Построена другая, патерналистская система». В этой системе, считает Сергей Митрохин, обратная связь между мэром и москвичами отсутствует, а права на политическую инициативу горожане фактически лишены. Провести хотя бы в теории результативную избирательную кампанию в Москве «Яблоко» сейчас не может, констатировал господин Митрохин, пояснив, что партия получила «множество сигналов» на этот счет от властей.

Гипотетической возможности встроиться в системное поле, по его словам, прямо препятствует и пацифистская позиция «Яблока». «То, что я говорил о программе, в этом контексте теряет вообще всякое значение,— продолжил Сергей Митрохин.— Самое главное, конечно, то, что происходит (на Украине.— “Ъ”), и то, как партия это оценивает. Сбережение человеческих жизней в нашей партийной позиции поставлено во главу угла. Если речь идет о выборах в столице нашей родины, эта позиция должна стоять во главе угла, кандидат, который выдвигается от партии, должен транслировать в первую очередь эту позицию». Идти же за подписями для преодоления фильтра к тем, кто придерживается иной позиции, бессмысленно, поскольку эти люди редко способны на самостоятельные решения, подчеркнул господин Митрохин.

«С одной стороны, что-то заявлять, а с другой стороны — клянчить у них подписи? Это уже не театр, это цирк абсурда. Работать артистом — это еще почетно, я бы, может, и согласился. Но клоуном я не хочу работать!» — резюмировал Сергей Митрохин и попросил не рассматривать его кандидатуру на осенние выборы.

Некоторые делегаты, однако, восприняли эту позицию в штыки, подчеркнув, что даже процедура сбора подписей могла бы стать легальной площадкой для продвижения партийной позиции как по вопросу самого муниципального фильтра, так и по теме спецоперации. На это господин Митрохин и представители руководства отделения возразили, что позиция «Яблока» давно не менялась и все, кто хотел (и даже те, кто не хотел) с ней познакомиться, это уже сделали. «В этот раз ситуация другая,— заявил лидер партийной фракции в Мосгордуме Максим Круглов.— Гибнут люди. В таких условиях городскому политику невозможно заниматься лавочками, капитальным ремонтом, соучаствующим проектированием, любыми серьезными и респектабельными темами и существенными проблемами, с которыми сталкивается наша столица… Мэр будет возглавлять призывную комиссию, комиссию по проведению мобилизации, но сама функция мэра не предусматривает ни малейшей самостоятельности. Человек из "Яблока" не может в такой ситуации направлять людей на фронт».

Решение Сергея Митрохина поддержали председатель партии Николай Рыбаков и ее основатель Григорий Явлинский. «Это очень драматическое решение,— признал господин Явлинский.— Мы любим нашу родину, и нам небезразлично ее будущее. Поступок Сергея Митрохина — это обращение к будущему нашей страны. И если будущее придет, ему скажут, что вы поступили достойно и благородно, не стали устраивать клоунаду. Вы все знаете, что мэр Москвы — это чиновник администрации президента. И если в 2013 году получить подписи от администрации президента — это было одно, то сейчас это совсем другое. Поскольку кампания по человекосбережению в этих условиях невозможна, позиция Сергея Митрохина абсолютно понятна. Выражаю ему уважение и поддержку».

После этого партийцам оставалось лишь принять позицию несостоявшегося кандидата в мэры к сведению, за что проголосовали 27 из 30 делегатов.

Григорий Лейба