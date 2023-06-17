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Коммерсантъ FM
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«Яблоко» не докатилось до выборов

Сергей Митрохин отказался баллотироваться в мэры Москвы

Депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин отказался участвовать в осенних выборах мэра Москвы, несмотря на решение партийной ячейки о его выдвижении. Свое решение на прошедшей в пятницу конференции столичных «яблочников» он объяснил тем, что, учитывая антивоенную позицию партии, набрать нужное число подписей для преодоления муниципального фильтра ему не удастся. Руководители отделения и основатель партии Григорий Явлинский выбор соратника поддержали.

Григорий Явлинский (справа) всецело одобрил нежелание Сергея Митрохина «работать клоуном» на выборах мэра Москвы

Григорий Явлинский (справа) всецело одобрил нежелание Сергея Митрохина «работать клоуном» на выборах мэра Москвы

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Григорий Явлинский (справа) всецело одобрил нежелание Сергея Митрохина «работать клоуном» на выборах мэра Москвы

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Конференция по выдвижению кандидата в мэры Москвы прошла 16 июня в столичном офисе «Яблока». Позицию партии по конфликту на Украине делегатам напоминали буквально с порога: стены лестничных пролетов были увешаны плакатами с антивоенными высказываниями классиков (нагляднее всего смотрелась репродукция «Апофеоза войны» Василия Верещагина), а стенд при входе снабдили выдержками из статей Григория Явлинского. «Это предельно опасно с точки зрения военной и политической и крайне трагично с точки зрения человеческой»,— говорилось в одной из его цитат.

Секрета из того, что кандидатом в мэры должен стать Сергей Митрохин, в партии не делали.

Консолидированное решение по этому вопросу в отделении приняли еще раньше, поэтому на пятницу были запланированы лишь формальные процедуры. «Честь оказана высокая,— заявил делегатам господин Митрохин.— Но хотелось бы говорить о ситуации без всякого пафоса и обсудить ситуацию, которая сложилась».

По словам депутата, программа «Сбережение Москвы», подготовленная им и «Яблоком» в ходе минувших кампаний, в корректировке не нуждается, поскольку ее тезисы по-прежнему актуальны: «Это программа про Москву, которой сейчас нет. Какие-то предпосылки возникли 30 лет назад — было движение в сторону демократии, свобод, динамичного развития. Все эти потенции и интенции в настоящее время придушены, ничего этого уже нет. Построена другая, патерналистская система». В этой системе, считает Сергей Митрохин, обратная связь между мэром и москвичами отсутствует, а права на политическую инициативу горожане фактически лишены. Провести хотя бы в теории результативную избирательную кампанию в Москве «Яблоко» сейчас не может, констатировал господин Митрохин, пояснив, что партия получила «множество сигналов» на этот счет от властей.

Гипотетической возможности встроиться в системное поле, по его словам, прямо препятствует и пацифистская позиция «Яблока». «То, что я говорил о программе, в этом контексте теряет вообще всякое значение,— продолжил Сергей Митрохин.— Самое главное, конечно, то, что происходит (на Украине.— “Ъ”), и то, как партия это оценивает. Сбережение человеческих жизней в нашей партийной позиции поставлено во главу угла. Если речь идет о выборах в столице нашей родины, эта позиция должна стоять во главе угла, кандидат, который выдвигается от партии, должен транслировать в первую очередь эту позицию». Идти же за подписями для преодоления фильтра к тем, кто придерживается иной позиции, бессмысленно, поскольку эти люди редко способны на самостоятельные решения, подчеркнул господин Митрохин.

«С одной стороны, что-то заявлять, а с другой стороны — клянчить у них подписи? Это уже не театр, это цирк абсурда. Работать артистом — это еще почетно, я бы, может, и согласился. Но клоуном я не хочу работать!» — резюмировал Сергей Митрохин и попросил не рассматривать его кандидатуру на осенние выборы.

Некоторые делегаты, однако, восприняли эту позицию в штыки, подчеркнув, что даже процедура сбора подписей могла бы стать легальной площадкой для продвижения партийной позиции как по вопросу самого муниципального фильтра, так и по теме спецоперации. На это господин Митрохин и представители руководства отделения возразили, что позиция «Яблока» давно не менялась и все, кто хотел (и даже те, кто не хотел) с ней познакомиться, это уже сделали. «В этот раз ситуация другая,— заявил лидер партийной фракции в Мосгордуме Максим Круглов.— Гибнут люди. В таких условиях городскому политику невозможно заниматься лавочками, капитальным ремонтом, соучаствующим проектированием, любыми серьезными и респектабельными темами и существенными проблемами, с которыми сталкивается наша столица… Мэр будет возглавлять призывную комиссию, комиссию по проведению мобилизации, но сама функция мэра не предусматривает ни малейшей самостоятельности. Человек из "Яблока" не может в такой ситуации направлять людей на фронт».

Решение Сергея Митрохина поддержали председатель партии Николай Рыбаков и ее основатель Григорий Явлинский. «Это очень драматическое решение,— признал господин Явлинский.— Мы любим нашу родину, и нам небезразлично ее будущее. Поступок Сергея Митрохина — это обращение к будущему нашей страны. И если будущее придет, ему скажут, что вы поступили достойно и благородно, не стали устраивать клоунаду. Вы все знаете, что мэр Москвы — это чиновник администрации президента. И если в 2013 году получить подписи от администрации президента — это было одно, то сейчас это совсем другое. Поскольку кампания по человекосбережению в этих условиях невозможна, позиция Сергея Митрохина абсолютно понятна. Выражаю ему уважение и поддержку».

После этого партийцам оставалось лишь принять позицию несостоявшегося кандидата в мэры к сведению, за что проголосовали 27 из 30 делегатов.

Григорий Лейба

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