Село в Бурятии рассматривает возможность сменить флаг во избежание дискредитации

Администрация села Сосново-Озерское в Бурятии планирует рассмотреть вопрос о замене бело-сине-белого флага муниципалитета. Как сообщили «Ъ» в администрации села, это связано с «вопросами возможной дискредитации государства».

16 марта Верховный суд РФ признал террористической и запретил в РФ организацию «Легион "Свобода России"», одним из символов которой является бело-сине-белый флаг. «После этого (решения Верховного суда РФ.— ) нам неоднократно звонили журналисты из разных изданий, спрашивали про флаг. Мы не планировали его менять, так как символика села была принята больше 10 лет назад и ни с какими запрещенными организациями не связана. Сейчас все же решили рассмотреть такую возможность»,— сообщили в администрации.

Село Сосново-Озерское — административный центр Еравнинского района Бурятии. Бело-сине-белый флаг муниципалитета был утвержден вместе с гербом решением совета местных депутатов в апреле 2011 года, а затем зарегистрирован в Государственном геральдическом реестре РФ.

Влад Никифоров, Иркутск