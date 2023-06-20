Село в Бурятии рассматривает возможность сменить флаг во избежание дискредитации

Администрация села Сосново-Озерское в Бурятии планирует рассмотреть вопрос о замене бело-сине-белого флага муниципалитета. Как сообщили «Ъ» в администрации села, это связано с «вопросами возможной дискредитации государства».
16 марта Верховный суд РФ признал террористической и запретил в РФ организацию «Легион "Свобода России"», одним из символов которой является бело-сине-белый флаг. «После этого (решения Верховного суда РФ.—
Село Сосново-Озерское — административный центр Еравнинского района Бурятии. Бело-сине-белый флаг муниципалитета был утвержден вместе с гербом решением совета местных депутатов в апреле 2011 года, а затем зарегистрирован в Государственном геральдическом реестре РФ.