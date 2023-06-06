Евгений Пригожин опроверг выдвижение представителя ЧВК «Вагнер» на выборы губернатора Воронежской области

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг заявление депутата Госдумы, нового главы воронежского реготделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Дмитрия Кузнецова о выдвижении от партии представителя компании на сентябрьские выборы губернатора Воронежской области. Комментарий с ответом на вопрос местного издания «Абирег», ранее опубликовавшего заявление господина Кузнецова, появился в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».

«Никакого интереса к выборам в Воронежской области ни я, ни ЧВК “Вагнер” не имеем.

Никто из представителей ЧВК “Вагнер” не пытается баллотироваться в губернаторы Воронежской области и не имеет никакого отношения к этому процессу. То, что рассказывают в СМИ на сегодняшний день,— в чистом виде вымысел или чей-то неумелый пиар»,— сообщил господин Пригожин.

О том, что член ЧВК может принять участие в выборах губернатора, господин Кузнецов рассказал в ходе своей первой пресс-конференции во главе реготделения. Основным кандидатом от партии при этом считается сам депутат. Ранее о своем намерении участвовать в выборах заявил действующий губернатор Александр Гусев, которому предстоит пройти праймериз «Единой России».

Владимир Зоркий

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте