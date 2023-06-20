Бывшему воронежскому прокурору Андрею Авдееву не удалось отменить приговор за коррупционное преступление

Липецкий областной суд оставил без изменения приговор экс-сотруднику прокуратуры Воронежской области Андрею Авдееву, сообщили в пресс-службе судебной системы региона. Его жалоба на приговор Правобережного районного суда Липецка отклонена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Андрею Авдееву назначено семь лет колонии строгого режима с запретом на службу в органах прокуратуры сроком на пять лет. Подсудимый признан виновным в получении крупной взятки в 2016 году (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как установил суд, тогда Андрей Авдеев получил от адвоката Марии Григорашенко 500 тыс. руб. за содействие ее подзащитному, который привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков. Экс-прокурор настаивал на своей невиновности по предъявленному обвинению. По решению суда он лишен классного чина «старший советник юстиции».

В ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции сторона защиты ссылалась на недопустимость доказательств, положенных в основу приговора Правобережного районного суда Липецка, нарушение прав подсудимого и незаконность возбуждения уголовного дела в отношении Авдеева. Сторона обвинения настаивала на законности приговора, опровергая доводы адвоката и его подзащитного. В ходе последнего слова Авдеев в очередной раз заявил о своей непричастности к совершению преступления, а также о том, что занимаемая им должность в прокуратуре Воронежской области не позволяла ему влиять на ход расследования уголовного дела о незаконном обороте наркотиков.

Рассмотрение уголовного дела Андрея Авдеева проходило в Липецке, так как его отец является судьей Воронежского областного суда. Мария Григорашенко в конце 2017 года была приговорена к двум годам колонии-поселения за покушение на особо крупное мошенничество.

Сергей Толмачев