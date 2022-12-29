Бывший воронежский прокурор Андрей Авдеев получил семь лет колонии за взятку

В Правобережном райсуде Липецка вынесен приговор за взятку (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) экс-начальнику отдела по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры Воронежской области Андрея Авдеева. Как рассказали в пресс-службе судебной системы Липецкой области, признанному виновным в преступлении подсудимому назначено семь лет колонии строгого режима. Кроме того, он лишен классного чина «старший советник юстиции».

Судом установлено, что в январе 2016 года подсудимый, будучи должностным лицом, получил от адвоката Марии Григорашенко взятку в размере 500 тысяч рублей за содействие ее подзащитному, который привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Андрей Авдеев вину отрицал. Дело передали на рассмотрение в липецкий суд, так как его отец является судьей Воронежского областного суда.

Сергей Толмачев

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