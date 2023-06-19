Главные новости за 19 июня. Белгород, Воронеж, Курск, Тамбов

Украина выпустила по Белгородской области 18 июня 200 снарядов и три беспилотника, пострадали восемь человек.

Начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району Чечни Рустам Агуев возглавил группу чеченских бойцов, заступившую на дежурство на КПП «Грайворон» на границе Белгородской области и Сумской области Украины. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Регионы Черноземья получат 4,1 млрд рублей на развитие сельских территорий.

Суд в Воронеже разрешил отправиться на передовую осужденному, не завершившему исправительные работы после невыплаты алиментов.

По итогам ПМЭФ-2023 инвестиции в Воронежскую область могут превысить 25 млрд рублей.

Площади двух ушедших иностранных компаний в воронежском сити-парке «Град» займут три российских бренда.

В Курской области выявлен очаг кори среди местных баптистов.

Воронежские власти выделяют 1 млрд рублей на ремонт ведущих в Луганскую народную республику дорог.

В Тамбове бывший начальник линейного пункта полиции аэропорта получил 3,5 года условно за инсценировку преступления.