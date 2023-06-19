Регионы Черноземья получат 4,1 млрд рублей на развитие сельских территорий

Правительство РФ распределит регионам в этом году 4,6 млрд руб. на развитие сельских территорий, которые заложены в бюджете на 2023 и 2024 годы. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Регионам Черноземья на два года предусмотрено 4,1 млрд руб.:

Белгородской области — 543 млн руб. в 2023-м и 307 млн руб. — из плана на 2024-й;

Воронежской области — 841 и 269 млн руб. соответственно;

Курской области — 389 и 192 млн руб.;

Липецкой области — 192 и 8,4 млн руб.;

Орловской области — 48 и 6,8 млн руб.;

Тамбовской области — 715 и 558 млн руб.

Выделение в 2023 году средств сразу за два года позволит ускорить реализацию проектов, подчеркнули в правительстве.

Средства будут направляться на мероприятия федеральных проектов «Современный облик сельских территорий» и «Развитие жилищного строительства и повышения уровня благоустройства домовладений», которые входят в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий». Речь идет о строительстве и обновлении домов культуры, объектов коммунальной инфраструктуры, детских садов, школ и спортивных учреждений; строительстве или приобретении домов; прокладке дорог и инженерной инфраструктуры.

Олег Мухин

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте