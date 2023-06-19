Кадыров сообщил о заступлении чеченских полицейских на дежурство на белгородском КПП «Грайворон»

Начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району Чечни Рустам Агуев возглавил группу чеченских бойцов, заступившую на дежурство на КПП «Грайворон» на границе Белгородской области и Сумской области Украины. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«Еще совсем недавно, в последних числах мая этого года, на этом Грайворонском таможенном пункте Белгородской области гордо позировали украинские нацисты. Их радостный визг от того, что напали на российских таможенников, не знал границ на просторах сети Интернет. Их фото с наглыми физиономиями тиражировал каждый жовто-блакитный паблик,— говорится в Telegram-канале господина Кадырова.—

Сегодня ситуация в этом районе совершенно иная. Дорогой брат, начальник отдела МВД РФ по Курчалоевскому району ЧР Рустам Агуев заступил на дежурство именно на этот российский пограничный пост.

До сих пор здесь ржавеет брошенная украинская техника и вооружение, которое бандиты побросали в спешном бегстве».

Глава республики заявил, что «в былые времена» таможенники на этом КПП занимались «сугубо мирными вопросами» — контролировали поток граждан и транспорта: «Нападать на таможенников особой смелости не нужно. Слабо сейчас попробовать?»

К записи приложены несколько фотографий. На одной из них, архивной, украинские боевики из числа прорвавшихся через границу держат в руках российскую табличку «Паспортный контроль». На другой та же табличка — в руках у господина Агуева. Также чеченский боец позирует на фоне сожженной на КПП техники.

В конце мая группа диверсантов со стороны Украины прорвалась в Россию через КПП «Грайворон». В боестолкновениях пострадали 12 гражданских, двое погибли. Власти Грайворонского района сообщали, что в ходе боев были повреждены более 500 зданий. Ответственность за атаку взяли на себя «Легион "Свобода России"» (признан в России террористическим и запрещен) и «Русский добровольческий корпус», участвующие в боевых действиях на стороне Украины.

13 июня Рамзан Кадыров заявил, что бойцы чеченского спецназа «Ахмат» будут защищать приграничные территории Белгородской области по договоренности с главой региона Вячеславом Гладковым. 15 июня депутат Госдумы от «Единой России» Адам Делимханов сообщил, что бойцы «Ахмата» приступили к работе в регионе.

Подробнее об атаке украинских боевиков на Грайворонский округ Белгородской области — в публикации «Ъ-Черноземье» «Грайвороненые стволы».

Олег Мухин