Украина выпустила по Белгородской области 18 июня 200 снарядов и три беспилотника, число пострадавших выросло до восьми

За 18 июня со стороны Украины по Белгородской области выпущено 200 снарядов, а также зафиксированы три сброса взрывных устройств с беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Валуйский городской округ обстреляли 57 раз. По Валуйкам выпущено 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов «Града». Число пострадавших человек выросло до восьми. Ребенок с переломом ключицы, мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и три женщины (две с осколочными ранениями и одна с контузией) доставлены в районную больницу. Еще три человека – двое мужчин и одна женщина с легкими осколочными ранениями и контузией – обратились за медпомощью самостоятельно. Также повреждены пять многоквартирных домов, четыре частных домовладения и три легковых автомобиля. В селе Вериговка зафиксировано три прилет, пострадавших и разрушений нет. В селе Новопетровка сброшено взрывных устройства с беспилотников: никто не пострадал, повреждены два транспортных средства.

обстреляли 57 раз. По Валуйкам выпущено 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов «Града». Число пострадавших человек выросло до восьми. Ребенок с переломом ключицы, мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и три женщины (две с осколочными ранениями и одна с контузией) доставлены в районную больницу. Еще три человека – двое мужчин и одна женщина с легкими осколочными ранениями и контузией – обратились за медпомощью самостоятельно. Также повреждены пять многоквартирных домов, четыре частных домовладения и три легковых автомобиля. В селе Вериговка зафиксировано три прилет, пострадавших и разрушений нет. В селе Новопетровка сброшено взрывных устройства с беспилотников: никто не пострадал, повреждены два транспортных средства. По Волоконовскому району выпущено 55 снарядов из минометов и артиллерии. В селе Тишанка зафиксировано 29 снарядов, в хуторе Старый — 18, в хуторе Киселев — восемь. Пострадавших и разрушений нет.

выпущено 55 снарядов из минометов и артиллерии. В селе Тишанка зафиксировано 29 снарядов, в хуторе Старый — 18, в хуторе Киселев — восемь. Пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском горокруге зафиксировано 39 выстрелов. По поселку Ленинский выпущено 11 минометных снарядов, по селу Терезовка — восемь, по автомобильному пункту пропуска — пять, по селу Белянка — три. Из ствольной артиллерии обстреляны село Муром и территория между селами Графовка и Безлюдовка, зафиксировано четыре и волсемь прилетов соответственно. Пострадавших и разрушений нет.

зафиксировано 39 выстрелов. По поселку Ленинский выпущено 11 минометных снарядов, по селу Терезовка — восемь, по автомобильному пункту пропуска — пять, по селу Белянка — три. Из ствольной артиллерии обстреляны село Муром и территория между селами Графовка и Безлюдовка, зафиксировано четыре и волсемь прилетов соответственно. Пострадавших и разрушений нет. Грайворонский горокруг обстрелян 25 раз: 15 Козинка и десять Сподарюшино. Пострадавших и разрушений нет.

обстрелян 25 раз: 15 Козинка и десять Сподарюшино. Пострадавших и разрушений нет. В Белгородском районе зафиксировано 14 артиллерийских снарядов. Из них семь пришлись на Солнцевку, пять — на Бочковку и два — на Наумовку. Пострадавших и разрушений нет.

зафиксировано 14 артиллерийских снарядов. Из них семь пришлись на Солнцевку, пять — на Бочковку и два — на Наумовку. Пострадавших и разрушений нет. По Борисовскому району выпущено пять минометных снарядов, все — по окраине села Казачье-Рудченское. Пострадавших и разрушений нет.

выпущено пять минометных снарядов, все — по окраине села Казачье-Рудченское. Пострадавших и разрушений нет. В Краснояружском районе также зафиксированы пять прилетов: четыре в Графовке и один в Демидовке. Пострадавших и разрушений нет.

О других событиях на 481-й день спецоперации России на Украине читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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