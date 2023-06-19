Площади двух ушедших иностранных компаний в воронежском сити-парке «Град» займут три российских бренда

Летом 2023 года на площадях воронежского сити-парка «Град» (управляется ГК Хамина) должны открыться флагманские магазины российских брендов — Gloria Jeans, а также Love Republic и Zarina (Melon Fashion Group). Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в консалтинговой компании NF Group.

«Этот этап позволит реализовать планы по релокации существующих арендаторов с целью распределения площадей, освободившихся после ухода международных брендов. Сделки аренды были заключены с ритейлерами напрямую»,— пояснили в компании.

Речь идет о площадях, освободившихся после ухода испанской Inditex и H&M Group.

Также в июле планируется открыть новые для «Града» магазины: флагманский формат LC Waikiki (сделка аренды была ранее заключена с участием NF Group) и универмаг российских дизайнеров Slava.

Новый магазин Gloria Jeans откроется на месте ушедшего H&M на площади 1,87 тыс. кв. м (сейчас площадь объекта Gloria Jeans в ТРЦ составляет 1,1 тыс. кв. м). Zarina увеличит пространство с 256 до 560 кв. м (появится на месте бренда Bershka 20 августа). Love Republic заменит Pull&Bear 25 июня и увеличит свои площади с 328 до 474 кв. м.

По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, в компании ожидают, что открытие новых магазинов и расширение существующих «приведет к увеличению посещаемости и оборота в торговом центре». Управляющий сити-парка «Град» Алексей Базин добавил, что в ТРЦ планируется «еще ряд значимых открытий арендаторов в текущем году», информацию о которых предоставят позднее.

Ранее сообщалось, что в сити-парке «Град» в 2023 году планируют обновить 54 магазина. В марте 2023 года арбитражный суд Москвы начал рассматривать три иска воронежского АО «Профи-С» Евгения Хамина к юрлицам испанской Inditex, прекративших деятельность магазинов в «Сити-парке "Град"» в марте 2022 года.

Олег Мухин

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