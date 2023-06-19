По итогам ПМЭФ-2023 инвестиции в Воронежскую область могут превысить 25 млрд рублей

Общий объем инвестиций в Воронежскую область по итогам Петербургского международного экономического форума-2023 (ПМЭФ) превысит 25 млрд руб. Об этом без подробностей сообщили в облправительстве.

Ранее сообщалось о заключении двух соглашений на крупные инвестиционные проекты. «Эко-культура» заявила о планах построить в регионе еще одну очередь тепличного комплекса по выращиванию огурцов мощностью 61,1 тыс. т овощей в год в Бобровском районе. По данным регионального департамент экономического развития, инвестиции могут составить 20 млрд руб. «Лискимонтажконструкция» заявила о намерении вложить 4,5 млрд в производство высокопрочных электросварных труб большого диаметра.

Кроме того, губернатор Александр Гусев подписал соглашения о сотрудничестве с «ТНС энерго», «Росатомом», «Газпром нефтью», Сбербанком, страховым домом ВСК, «Российским экологическим оператором», Газпромбанком.

О других крупных проектах в областях макрорегиона читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Инвестиции с видом на границы».

Иван Недокопов

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