Суд в Воронеже разрешил отправиться на передовую осужденному, не завершившему исправительные работы после невыплаты алиментов

Советский райсуд Воронежа удовлетворил ходатайство мужчины, осужденного к наказанию в виде исправительных работ за невыплату алиментов. Он захотел заключить контракт для прохождения службы в Вооруженных силах РФ в зоне спецоперации, но незавершенное наказание не позволяло этого сделать.

Осужденный попросил суд об отсрочке отбывания наказания.

Представитель УФСИН не возражала. Зато представитель прокуратуры заявила, что сначала нужно отбыть наказание, а уже «в свободное время заниматься, чем хочет», сообщили в суде.

Однако суд признал обстоятельства, указанные в ходатайстве, «исключительными» и предоставил отсрочку на максимально предусмотренный Уголовно-процессуальным кодексом срок (для «других исключительных обстоятельств») — шесть месяцев. За это время осужденный сможет поступить на службу, начать получать «значительное денежное довольствие» и погасить долг, посчитали в суде. Как он будет отбывать исправительные работы после окончания отсрочки с учетом того, что даже подписавшие контракт с Минобороны на короткий срок до конца периода мобилизации не могут быть уволены в связи с его завершением, в суде не уточнили.

Как не успевших завершить процесс увольнения до начала мобилизации оставляют на службе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин