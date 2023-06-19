Воронежские власти выделяют 1 млрд рублей на ремонт ведущих в Луганскую народную республику дорог

На ремонт дороги Воронеж — Луганск власти Воронежской области выделяют 1 млрд руб. Об этом сообщил портал De Facto со ссылкой на конкурсную документацию.

Работы предполагаются в рамках двух торгов. Пятая очередь предполагает ремонт более 20 км дороги Воронеж — Луганск в Россошанском районе. Максимальная цена контракта составляет 398,9 млн руб. В рамках шестой очереди запланирован ремонт еще 28,6 км в Кантемировском районе. Здесь начальная цена составляет до 601,1 млн.

Заявки на оба конкурса принимаются до 3 июля. Подведение итогов торгов запланировано на 6 июля.

Иван Недокопов

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