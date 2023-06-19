В Тамбове бывший начальник линейного пункта полиции аэропорта получил 3,5 года условно за инсценировку преступления

Суд приговорил бывшего начальника линейного пункта полиции в аэропорту «Тамбов» к трем с половиной годам условно за незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение боеприпасов к огнестрельному оружию (ст. 222 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Имя осужденного не раскрывается. Из полиции он уволен.

Как установил суд, полицейский «с целью повышения показателей служебной деятельности и раскрываемости преступлений» инсценировал преступление: попросил ранее неоднократно судимого мужчину без определенного места жительства за денежное вознаграждение пронести через рамку металлодетектора в аэропорт боевые патроны. Их фигурант сам незаконно передал. После этого осужденный 3 января 2022 года с подчиненными сотрудниками задержал мужчину и зарегистрировал преступление, что впоследствии повлекло необоснованное возбуждение уголовного дела в отношении заведомо невиновного лица.

Незаконная деятельность полицейского выявлена сотрудниками регионального управления ФСБ. Уголовное дело в отношении невиновного лица прекращено.

Иван Недокопов

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