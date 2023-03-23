Правозащитник Павел Чиков и политолог Руслан Айсин признаны иностранными агентами

Минюст РФ объявил иностранным агентом правозащитника из Казани Павла Чикова. Он возглавляет международную группу «Агора», а до 2019 года был членом совета по правам человека при президенте РФ.

Также иностранным агентом признан казанский политолог Руслан Айсин, который в прошлом руководил Всемирным форумом татарской молодежи.

Кроме того, в реестр внесены блогер Илья Варламов, сайт о ЛГБТ-отношениях «Парни Плюс/Парни+», лидер ликвидированной за экстремизм Общероссийской политической партии «Воля» Светлана Лада-Русь (Пеунова), бывший журналист «Дождя» (телеканал признан иностранным агентом) Богдан Бакалейко.

По данным Минюста, господин Чиков распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов».

Руслан Айсин работал с иностранными изданиями и «высказывался против специальной военной операции на Украине», сказано в сообщении министерства.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"