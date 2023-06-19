Зарубежные СМИ: Чего ждут от встречи госсекретаря США и председателя КНР?

Госсекретарь США Энтони Блинкен все-таки встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом пишут Reuters и The Washington Post. Их возможные переговоры были основной интригой визита главы Госдепартамента США в Китай. В прессе пишут, что это будет главным признаком потепления отношений между странами. Энтони Блинкен стал первым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Китай за все время президентства Джо Байдена. Первые официальные встречи состоялись 18 июня. Аналитики отмечают, что визит этот проходит на фоне острого конфликта стран, и принимают гостя китайцы довольно сдержанно. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis/Pool, Reuters Фото: Leah Millis/Pool, Reuters

Отношения Соединенных Штатов с Китаем сейчас хуже, чем были с Россией во время Холодной войны, оценивают некоторые американские политологи. При этом Вашингтон и Пекин слишком плотно связаны в экономическом плане. CBS News напоминает, что Энтони Блинкен должен был прилететь в Китай еще в феврале, но поездка сорвалась из-за китайских воздушных шаров-шпионов, сбитых Америкой. Телеканал приводит список острых вопросов, которые вносят напряженность в отношения стран. Это статус Тайваня, соблюдение прав человека, экономический шпионаж, активность Пекина в Южно-Китайском море и позиции в отношении российско-украинского конфликта.

Bloomberg отмечает, что переговоры Энтони Блинкена с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом длились 7,5 часов — это существенно дольше, чем было запланировано протоколом. За это время стороны обсудили вопросы студенческих виз и договорились увеличить количество авиарейсов между США и Китаем.

Неофициально истинной задачей переговорщиков была подготовка участия Си Цзиньпина в саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона, который пройдет в Сан-Франциско в ноябре, пишет The Wall Street Journal. Китайские дипломаты работают над тем, чтобы лидер КНР получил в Америке уважительный прием и, возможно, отдельную личную встречу с Джо Байденом.

В китайской Global Times пишут, что разговор министра иностранных дел Китая Цинь Гана и Энтони Блинкена был «длинным, откровенным, глубоким и конструктивным».

Но с Ван И — заведующим канцелярией комиссии ЦК Компартии по иностранным делам вышло не столь гладко. Центральное телевидение Китая сообщило, что китайский дипломат призвал США отменить односторонние санкции в отношении КНР, прекратить подавлять технологическое развитие Китая и перестать раздувать китайскую угрозу.