«Финам» предоставит инвесторам доступ к торгам на биржах материкового Китая

«Финам» первым из российских брокеров предоставит квалифицированным инвесторам из РФ доступ к торгам на биржах материкового Китая, сообщил президент-председатель правления холдинга Владислав Кочетков. По его словам, в будущем «Финам» намерен выйти на биржевой рынок Индонезии.

«Китайские государственные и корпоративные бонды дадим до конца июня. Там уже все готово, остались небольшие внутренние формальности, акции — до конца лета... Для покупки юаневых бумаг можно завести юани, можно рубли, которые будут конвертированы в юани; сделки будут проходить в юанях»,— рассказал он «РИА Новости» на полях Петербургского международного экономического форума.

Как уточнил господин Кочетков, несколько российских брокерских компаний уже представлены на Гонконгской бирже. «В континентальном Китае основные площадки — Шанхай, Шэньчжэнь, там мы будем первыми. Там есть модель, по которой внебиржевой рынок позволяет покупать китайские бумаги, а доступ к биржевым торгам мы даем первыми»,— пояснил он.

Он не назвал сроков выхода на рынок Индонезии, но сказал, что «это один из дешевых рынков». «Если брать азиатские площадки, то капитализация у индонезийских компаний по мультипликаторам в два-три раза ниже, чем у индийских, и в три—пять ниже, чем у китайских. Соответственно, есть хороший потенциал для долгосрочных вложений, чтобы заработать»,— добавил президент «Финам».

В первом квартале 2023-го активы нерезидентов на брокерских счетах российских брокеров увеличились на 35%, до 863 млрд руб. Основной рост пришелся на счета юридических лиц, в четыре—восемь раз увеличились активы компаний из ОАЭ, с Виргинских и Каймановых островов. Эти юрисдикции могут использоваться российскими компаниями и физическими лицами для репатриации капитала из недружественных стран в Россию, обслуживания иностранных активов, операций в рамках внешнеэкономической деятельности.

Подробности — в материале «Ъ» «Капиталы возвращаются в РФ».

Лаура Кеффер