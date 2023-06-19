РФ рассчитывает на подписание соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном до конца года

ЕАЭС продолжает обсуждать с Ираном соглашение о зоне свободной торговли. Россия рассчитывает, что оно будет подписано до конца года, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук. По его словам, переговоры также ведутся с Египтом, Индией, Индонезией и ОАЭ.

«Сейчас, действительно, ЕАЭС очень близко подошел к тому, чтобы заключить такое соглашение с Ираном. И этот вопрос докладывался в том числе на Евразийском межправительственном совете и получил поддержку глав правительств. Поэтому здесь мы идем вперед. Очень рассчитываем, что до конца года такое соглашение может быть подписано»,— сказал господин Оверчук ТАСС.

Вице-премьер рассказал, что в работе находятся несколько соглашений о зоне свободной торговли с другими странами. Но он обратил внимание, что даже в двустороннем формате переговоры идут не просто, «и на них уходят годы». В случае ЕАЭС должны учитываться интересы пяти государств, входящих в союз.

Вице-премьер Александр Новак в ноябре 2022 года сообщал, что соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном будет «заключено в ближайшее время».

Как РФ договаривается об инфраструктуре для новой торговли и технологического развития — в материале «Ъ» «Дружественный интернационал».

Леонид Уварчев