Главные новости за 17-18 июня. Тамбов, Белгород, Курск, Воронеж

Утром 17 июня стало известно, что на 73 году в результате продолжительной болезни скончался экс-глава Тамбовской области, руководивший регионом 16 лет, Олег Бетин.

Как и предполагал «Ъ-Черноземье», воронежское областное отделение КПРФ на 50-й внеочередной конференции выдвинуло на губернаторские выборы первого секретаря обкома и главу фракции коммунистов в облдуме Андрея Рогатнева.

В субботу глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о возобновлении работы в Шебекино Центральной районной больницы и начале уборки города после обстрелов.

Ночью 17 июня в многоквартирном доме на Свято-Троицком бульваре Белгорода загорелась котельная на крыше здания. Примерно через полтора часа местные власти сообщили о ликвидации огня, граждане отказались покидать свои квартиры.

Вопрос вооружения добровольных народных дружин еще не решен, юридический статус их не определен. Об этом на деловом пресс-завтраке 18 июня рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

В воскресенье ВСУ несколько раз обстреляли Глушковский район Курской области, в результате ранения получили двое местных жителей.

В Пензенскую область приехало более 50 белгородцев, которые вынуждено покинули свои дома из-за обстрелов со стороны Украины, в их числе - 32 ребенка.

За 16 июня ВСУ атаковали Белгородскую область с использованием более 200 единиц различных боеприпасов, но самое главное, что впервые за долгое время власти констатировали отсутствие новых пострадавших и разрушений.