В белгородском Шебекине возобновила работу Центральная районная больница, коммунальщики начали вывоз мусора

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о возобновлении работы в Шебекино Центральной районной больницы. Городской округ подвергся интенсивным обстрелам со стороны Украины в конце мая и начале июня, в результате тысячи жителей вынуждены были эвакуироваться в пункты временного размещения на территории региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Гладков рассказал в соцсетях о встрече с коллективом ЦРБ, который он поблагодарил за то, что «они одни из первых, кто вернулся в Шебекино». «Начали наводить порядок в учреждении здравоохранения. Поблагодарил сотрудников за работу, ведь без врачей и медсестер город вернуться к полноценной жизни не может. Уже сегодня пришли первые пациенты»,- отметил губернатор. Обращаясь к медперсоналу он пообещал решить все сложности, но предупредил: «Впереди может быть все, что угодно. Просто внимательно смотрим на то, что происходит и оперативно реагируем на все изменения».

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что белгородские коммунальщики с 17 июня подключаются к восстановлению Шебекино, их основная задача - «помочь соседям с уборкой». «Город долго был без электричества, не могли работать коммунальные службы. Скопилось много мусора - бытового, строительного. От застоявшегося бытового мусора город наполнен неприятным запахом - убирать надо быстро. Также нужно усиление в покосе травы»,- уточнил господин Демидов. По его данным, на территории Шебекино работает около 40 коммунальщиков из облцентра и несколько единиц техники.

В свою очередь шебекинские озеленители сегодня передали Белгороду около 13 тыс. цветов. «Рассаду не смогли высадить по понятным причинам там, где планировали. Чтобы цветы не пропали, отдали их для украшения клумб областного центра и Волоконовки»,- пояснил мэр.

Областные власти в субботу сообщили о последствиях лишь одного обстрела со стороны Украины: на окраине села Тишанка Волоконовского района осколками снарядов повреждена линия электропередачи, пострадавших нет.

Владимир Зоркий