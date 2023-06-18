В результате обстрела со стороны Украины курского Глушково ранены два человека, российские военные ответили огнем

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил о последствиях «сильного обстрела», которому подвергся со стороны Украины поселок Глушково. По нему власти насчитали больше 16 прилетов, в результате пострадали двое местных жителей.

Они с осколочными ранениями доставлены в центральную районную больницу. Также в поселке повреждены дома и несколько магазинов около рынка. «Наши военные вели ответный огонь по выявленным точкам противника»,- отметил глава региона. О возобновлении атаки на Глушково он сообщил около семи часов вечера.

До этого господин Старовойт рассказывал в соцсетях об обстреле трех населенных пунктов Глушковского района, но в первой половине дня пострадавших не было.

Владимир Зоркий