Ночью в Белгороде горела кровля многоквартирного дома, его жителям предложили временно переехать в гостиницу

Около половины первого ночи 17 июня в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на Свято-Троицком бульваре. Примерно через полтора часа местные власти сообщили о ликвидации огня в котельной на крыше здания. Никто из граждан не пострадал.

По данным мэра Валентина Демидова, жильцов из горящего дома оперативно эвакуировали на безопасное расстояние. Пожарные и спасатели позже обошли задымленные квартиры верхних этажей. Пожар их, по предварительным данным, не затронул, повреждений в них нет. Пострадало техническое помещение. При этом власти «всем жителям предложили временное размещение в гостинице».

«Причины возгорания устанавливаются. Предварительная версия - нарушение правил безопасности при производстве работ. К ремонту техэтажа приступим в короткие сроки»,- заявил господин Демидов. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что горел «декоративный купол здания», но «огонь не распространился на квартиры». «Начнем восстанавливать пострадавшие помещения и котельную после проведения оценки ущерба»,- также пообещал глава региона.

Уже утром губернатор заявил, что жильцы не согласились переезжать и вернулись в свои квартиры. А «причина пожара – внутренняя проблема с электропроводкой, то есть, внешнего воздействия не было». «Более подробно будем сегодня разбираться и начнем процессы по восстановлению дома, нужно готовиться уже к зимнему периоду»,- рассказал в соцсетях Вячеслав Гладков.

Владимир Зоркий