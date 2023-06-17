За 16 июня ВСУ атаковали Белгородскую область с использованием более 200 единиц различных боеприпасов

Оперативный штаб Белгородской области предоставил информация об ударах, нанесенных вооруженными силами Украины по российскому региону за 16 июня. В эти сутки ВСУ при атаках на Белгородчину использовали 217 видов различных боеприпасов, но ни в одном из населенных пунктов региона власти не зафиксировали новых пострадавших и разрушений.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Так, в Белгородском районе 18 артиллерийских снарядов со стороны Украины было выпущено по селу Журавлевка. На него же сбросили гранату с беспилотника.
В Борисовском районе из гранатомета обстреляли село Богун-Городок. По нему зафиксировано 29 прилетов, также в населенном пункте ВСУ сбросили два взрывных устройства с БПЛА.
В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли хутор Старый и село Коновалово – зафиксировано 34 и 14 прилетов соответственно.
В Грайворонском городском округе десять минометных снарядов выпустили рядом с селом Сподарюшино.
В Краснояружском районе один минометный снаряд пришелся на территорию лесопосадки между селами Демидовка и Графовка. А из гранатомета обстреляли окраину села Вязовое – зафиксировано 50 выстрелов. Четыре артиллерийских снаряда выпустили по окраине хутора Красноорловский.
В Шебекинском городском округе 23 минометных снаряда было выпущено по МАПП Шебекино, 18 минометных снарядов – по селу Белянка, три – по селу Муром. Из артиллерии десять снарядов выпустили по селу Новая Таволжанка.
В предыдущие сутки власти Белгородской области сообщали о более чем 30 прилетах со стороны Украины в приграничных населенных пунктах региона и также отмечали в результате отсутствие пострадавших и разрушений.