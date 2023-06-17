Умер бывший глава Тамбовской области Олег Бетин

На 73 году в результате продолжительной болезни скончался экс-глава Тамбовской области, руководивший регионом 16 лет, Олег Бетин. О его смерти сообщил нынешний глава Тамбовщины Максим Егоров, назвав уход политика «невосполнимой утратой».

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«Знаю Олега Ивановича давно - сильный, принципиальный, авторитетный и при этом очень душевный. Он всегда с большой теплотой и искренностью относился к людям. Именно таким и останется в моем сердце и сердцах всех, кто его знал,- написал в соцсетях о господине Бетине Максим Егоров. - Все, кто когда-либо работал с Олегом Ивановичем, единодушны во мнении – он всегда оставался патриотом Тамбовщины и примером служения интересам своих земляков. Вспоминаю, как Олегу Ивановичу вручали награду - "Почетный гражданин Тамбовской области": все присутствующие в зале одновременно встали».

Олег Бетин возглавил Тамбовскую область по указу президента Бориса Ельцина 24 марта 1995 года (до этого четыре года был заместителем главы обладминистрации), но 24 декабря того же года покинул пост, проиграв выборы. В 1996–1998 годах возглавлял управление областного Федерального казначейства, в 1998–1999 годах был полпредом президента в Тамбовщине. 31 декабря 1999 года, после победы на следующих выборах, он вновь вступил в должность и занимал ее бессменно до 25 мая 2015 года. В этот день он ушел в отставку и представил как своего преемника Александра Никитина. С 2015 года и до последнего времени господин Бетин продолжал карьеру в столице: он был заместителем главы Минстроя, старшим вице-президентом банка «Российский капитал», а затем занялся научной работой в НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Награжден орденами Почета (2000), «За заслуги перед Отечеством» III (2010) и IV степени (2004).

Господин Бетин запомнился своими емкими характеристиками политических оппонентов или экономических событий. Так, в январе 2001 года в ходе встречи с инвесторами и банкирами он напомнил: «На Западе заявили, что в клочья порвали российскую экономику. Вот вы — есть клочья, а мы с банками должны собрать из вас прочное полотно российской экономики. В Тамбовской области не так много бюджетоопределяющих предприятий, нам нужно, чтобы все вы работали». В октябре 2013 года Олег Бетин, добиваясь отмены объявленного Минкультом РФ аукциона на сдачу в аренду памятника истории — дома купца Асеева в Тамбове, заявил, что ему «стыдно за власть»: «Это позор и это безнравственно. Тамбовчанам просто плюнули в душу. Мы столько сохраняли этот дом, вкладывали в него средства не для того, чтобы кто-то с большим денежным мешком распоряжался исторической ценностью по своему усмотрению. Здание должно принадлежать народу». Сегодня сохраненный памятник является частью музейного комплекса.

Андрей Цветков