В Пензенской области приняли 51 белгородца, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов со стороны Украины

В Пензенскую область 18 июня приехали еще несколько семей белгородцев, которые вынуждено покинули свои дома из-за обстрелов со стороны Украины. Всего временно в другой регион прибыл 51 человек, в том числе 32 ребенка.

«Такой вынужденный переезд – это стресс, в дороге люди провели около суток, все уставшие, особенно дети. Первым делом им надо отдохнуть. Всех разместим и создадим комфортные условия», – написал в своем телеграм-канале (https://t.me/omelnichenko/1870) губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. По его словам, «ситуация в Белгородской области пока не стабилизировалась», поэтому власти Пензенской области «готовы принять еще эвакуированных».

Владимир Зоркий