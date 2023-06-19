На брегах еды

Увеличение потока клиентов в отелях почти на 25% год к году поддержало ресторанный рынок Санкт-Петербурга. В апреле—мае число заказов в заведениях города оказалось лишь на 1% ниже прошлогоднего, тогда как в Москве разрыв оценивается в 9%. Санкт-Петербург привлекает туристов как некая «альтернатива Европе». В то же время, сами рестораторы воспринимают рынок города как «сложный и менее доходный», по сравнению со столичным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В апреле—мае число заказов в ресторанах Москвы оказалось на 9% ниже прошлогоднего уровня, а в Санкт-Петербурге — только на 1%, подсчитали в Focus Technologies.

Тенденцию подтверждают и в сети «Хочу Пури», говоря о более позитивной динамике на рынке Санкт-Петербурга. В ООО «Юнирест» (мастер-франчайзи KFC и Rostic’s) также говорят, что продажи в Санкт-Петербурге в апреле—мае были лучше, чем в Москве. Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров называет тренд выраженным, отмечая, что на него обращают внимание и другие компании, работающие одновременно на двух рынках. Заметный прирост трафика он видит также в Казани и Сочи. У сети «Андерсон» цифры совпадают с общим трендом: в Москве количество заказов в заведениях сократилось на 8%, хотя в сегменте доставки наблюдается рост.

Число заказов в ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга стало снижаться в марте 2022 года, после начала военных действий на Украине. Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев вспоминает, что на одном из пиков в конце марта разрыв относительно значений 2021 года достигал 11–13%, а осенью — 15–19%. «Сейчас рынок Санкт-Петербурга, на наш взгляд, фактически восстановился и идет вровень с прошлым годом, московский — пока в стагнации»,— замечает эксперт.

Михаил Васильев объясняет более выраженное восстановление рынка Санкт-Петербурга ростом турпотока: локацию рассматривают как альтернативу европейским странам, совершая в город в том числе короткие поездки в выходные и праздничные дни. Туристов также привлекло празднование в этом году 320-летия города, добавил он.

В Москве, по мнению эксперта, дополнительные ограничительные меры, принятые, в частности, в преддверии 9 мая, не способствовали притоку гостей. Михаил Гончаров обращает внимание, что до пандемии дополнительный трафик в Москве создавали массовые фестивали, которых в этом году заметно меньше, чем в 2019 году.

По данным Росстата, число гостей в коллективных средствах размещения в Санкт-Петербурге по итогам января—апреля выросло на 24,1%, до 1,3 млн человек год к году. В Москве показатель увеличился на 8%, до 3,4 млн гостей, в целом по стране — на 16,6%, до 21,2 млн человек. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин оценивает рост турпотока в Москву весной в 7–8%, а в Санкт-Петербурге — в 16–17%. «Внутренние направления иногда входят в моду, здесь этот случай»,— отмечает он.

В «Хочу Пури» дополнительным фактором считают наличие в Санкт-Петербурге понятных демократических концепций. Гендиректор Gagawa Ленар Кутлин говорит, что на ресторанный рынок в целом позитивно влияют постепенное восстановление трафика торговых центров и эффект отложенного спроса. Он не исключает, что динамика рынка Санкт-Петербурга летом будет хорошей, но напоминает, что для рестораторов работа в городе остается непростой. «Здесь достаточно высокие арендные ставки, сравнимые с Москвой, а покупательная способность несколько ниже»,— поясняет он. Как считает господин Кутлин, ресторанный бизнес в Санкт-Петербурге может быть менее доходным, чем в Москве.

Михаил Васильев говорит, что сдерживающим фактором для ресторанного рынка остается отсутствие заметного роста доходов, что заставляет людей экономить, и во многом за счет развлечений. Но он рассчитывает на дальнейший рост трафика и в Москве, и в Санкт-Петербурге в этом году. Михаил Гончаров ждет, что Москва улучшит туристическую привлекательность. А в «Андерсон» предпосылок для позитивной динамики трафика пока не видят, замечая, что сезонные колебания сохраняются, но накладываются на общий негативный тренд.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова