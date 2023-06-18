Удерживавший заложников в отделении банка Kaspi в Астане задержан

Вооруженный мужчина, захвативший заложников утром 18 июня в отделении банка Kaspi в Астане, задержан. Все заложники освобождены, сообщает пресс-служба МВД Казахстана в Telegram.

«Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен! Всех осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что переговоры с захватчиком вел министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов, он же руководил силовой операцией.

Господин Ахметжанов в разговоре с журналистами после окончания операции заявил, что задержанный находится в следственном изоляторе, полиция при штурме применила слезоточивый газ, передает Tengrinews.kz.

Ранее сегодня, 18 июня, вооруженный мужчина заперся в отделении банка Kaspi в Астане. Он взял в заложники семь девушек и одного охранника. В социальных сетях появились сообщения, в которых утверждается, что захватчик — 30-летний мужчина, и что он требовал перевести все активы организации детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся.

Эрдни Кагалтынов